Resmi tatilde kuyumcular hizmet veriyor mu? 29 Ekim 2026’da kuyumcular kapalı mı, bugün çalışıyor mu?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatil uygulanırken altın alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar kuyumcuların çalışma durumuna yöneldi. Altın fiyatlarındaki hareketliliği takip edenler, 29 Ekim 2026 Perşembe günü kuyumcuların hizmet verip vermediğini araştırıyor. Peki, Cumhuriyet Bayramı'nda kuyumcular açık mı, altın alışverişi yapılabiliyor mu? İşte merak edilenler...

Cumhuriyet Bayramı'nda altın almayı veya elindeki altını bozdurmayı planlayan vatandaşlar, kuyumcuların 29 Ekim'deki çalışma saatlerine odaklandı. Resmi tatil nedeniyle işletmelerin çalışma düzeninde farklılık olup olmadığı araştırılırken, kuyumcuya gitmeden önce güncel durum hakkında bilgi edinmek isteyenler de arama motorlarına yöneldi. Peki, 29 Ekim 2026'da kuyumcular kapalı mı, bugün hizmet veriyor mu? İşte, ayrıntılar...

BUGÜN KUYUMCULAR AÇIK MI?

Kuyumcular, Pazar günleri dışında haftanın altı günü hizmet veriyor. Çoğunlukla 09:00 - 19:00 saatleri arasında açık olan kuyumcuların resmi tatillerde çalışma durumu değişiklik gösteriyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatil 28 Ekim günü öğleden sonra başladı.

29 EKİM'DE KUYUMCULAR KAPALI MI?

29 Ekim Çarşamba günü kuyumcuların büyük bir bölümünün kapalı olacağı biliniyor. Ancak bazı kuyumcular açık olabiliyor. En doğru bilgi için bölgenizdeki kuyumculara uğramadan önce telefonla bilgi almanız öneriliyor.