  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Minibüsçüler Odası'ndan AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan’a kritik ziyaret! Başkent'te 500 dolmuş işsizlikten kontak kapattı Sandıktan çıkan sonuçlar siyonist baronların hükmünü tescilledi! Netanyahu'nun kalemi kırıldı İğrenç suçlamaları hatırlatan Ahmet Hakan böyle seslendi: 'Kaldırın dokunulmazlığımı' demen lazım Sarıgül! Katliam gibi kazada MOSSAD parmağı? Demiryolunun güvenlik şirketi İsrailli... İspanya bunu konuşuyor ‘İBB için CHP ile işbirliği’ sorusu Özel’i çıldırttı! Yakacağım kendimi! Bunu mu istiyorlar? Özgür Özel, Sarıgül’e işte böyle acındırdı! Vurguncuya empati uğursuza sempati! Tüccar Başkan Trump paylaşımlarını satıyor! 50 milisaniye için ayda 100 bin dolar Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı Ali Karahasanoğlu’ndan Yeni Asya’ya LGBT tepkisi: Bu size yakışıyor mu? ABD'ye kaçtı, kendisini "Brezilya'nın lideri" ilan etti!
Gündem Resmi tatilde kuyumcular hizmet veriyor mu? 29 Ekim 2026’da kuyumcular kapalı mı, bugün çalışıyor mu?
Gündem

Resmi tatilde kuyumcular hizmet veriyor mu? 29 Ekim 2026’da kuyumcular kapalı mı, bugün çalışıyor mu?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Resmi tatilde kuyumcular hizmet veriyor mu? 29 Ekim 2026’da kuyumcular kapalı mı, bugün çalışıyor mu?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resmi tatil kapsamında birçok kurum ve işletmenin çalışma düzeni değişirken, altın alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar kuyumcuların durumunu araştırmaya başladı. Güncel altın fiyatlarını takip edenler, 29 Ekim 2026 Perşembe günü kuyumcuların açık olup olmadığını ve alışveriş işlemlerinin yapılıp yapılamayacağını merak ediyor. Peki, 29 Ekim'de kuyumcular açık mı, bugün çalışıyor mu? İşte, detaylar...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatil uygulanırken altın alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar kuyumcuların çalışma durumuna yöneldi. Altın fiyatlarındaki hareketliliği takip edenler, 29 Ekim 2026 Perşembe günü kuyumcuların hizmet verip vermediğini araştırıyor. Peki, Cumhuriyet Bayramı'nda kuyumcular açık mı, altın alışverişi yapılabiliyor mu? İşte merak edilenler...

Cumhuriyet Bayramı'nda altın almayı veya elindeki altını bozdurmayı planlayan vatandaşlar, kuyumcuların 29 Ekim'deki çalışma saatlerine odaklandı. Resmi tatil nedeniyle işletmelerin çalışma düzeninde farklılık olup olmadığı araştırılırken, kuyumcuya gitmeden önce güncel durum hakkında bilgi edinmek isteyenler de arama motorlarına yöneldi. Peki, 29 Ekim 2026'da kuyumcular kapalı mı, bugün hizmet veriyor mu? İşte, ayrıntılar...

29 EKİMDE KUYUMCULAR KAPALI MI

 

BUGÜN KUYUMCULAR AÇIK MI?

Kuyumcular, Pazar günleri dışında haftanın altı günü hizmet veriyor. Çoğunlukla 09:00 - 19:00 saatleri arasında açık olan kuyumcuların resmi tatillerde çalışma durumu değişiklik gösteriyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatil 28 Ekim günü öğleden sonra başladı.

BUGÜN KUYUMCULAR AÇIK MI

 

29 EKİM'DE KUYUMCULAR KAPALI MI?

29 Ekim Çarşamba günü kuyumcuların büyük bir bölümünün kapalı olacağı biliniyor. Ancak bazı kuyumcular açık olabiliyor. En doğru bilgi için bölgenizdeki kuyumculara uğramadan önce telefonla bilgi almanız öneriliyor.

Altının kilogram fiyatı açıklandı
Altının kilogram fiyatı açıklandı

Ekonomi

Altının kilogram fiyatı açıklandı

Suçu itiraf ettiler, altının yerini söylemediler
Suçu itiraf ettiler, altının yerini söylemediler

Aktüel

Suçu itiraf ettiler, altının yerini söylemediler

Başkanın babası ve dayısı da gözaltında! Bakırköy Belediyesi'nde aile saltanatı
Başkanın babası ve dayısı da gözaltında! Bakırköy Belediyesi'nde aile saltanatı

Gündem

Başkanın babası ve dayısı da gözaltında! Bakırköy Belediyesi'nde aile saltanatı

Değeri 200 bin dolar! Yıllarca aradı, sonunda "altın patatesi" buldu
Değeri 200 bin dolar! Yıllarca aradı, sonunda “altın patatesi” buldu

Dünya

Değeri 200 bin dolar! Yıllarca aradı, sonunda “altın patatesi” buldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23