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Resmi Rezerv Varlıkları Mayıs’ta arttı

Resmi Rezerv Varlıkları, 2019 Mayıs döneminde bir önceki aya göre yüzde 3,1 artarak 95,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

28 Haziran 2019 Cuma 10:09
Resmi Rezerv Varlıkları Mayıs’ta arttı

Resmi Rezerv Varlıkları, 2019 Mayıs döneminde bir önceki aya göre yüzde 3,1 artarak 95,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Mayıs dönemi uluslararası rezervler ve döviz likiditesi gelişmelerini açıkladı. Buna göre; Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 3,1 artarak 95,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 4 artarak 73,6 milyar dolar olarak kaydedildi, altın cinsinden rezerv varlıkları bir önceki aya göre değişmeyerek 20,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre net bazda yüzde 40,2 oranında artarak 15,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 10,4 milyar dolar anapara, 4,7 milyar dolar faizlerden oluştu.



Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurtiçi ve yurtdışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net yükümlülükler 19,4 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 14,9 milyar dolar bir ay vadeli oldu.


Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (Bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 12,8 artarak 35,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:09
  1. doğa

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