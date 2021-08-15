Resmi kaynaklar dünyaya resmen duyurdu! Taliban başkent Kabil'e girdi

Taliban militanlarının, Afganistan'ın başkenti Kabil'in kenar mahallerine girmeye başladığı bildirildi. AA muhabiri, Taliban militanlarının, Kabil'in merkezine 8 kilometre uzaklıktaki sanayi bölgesi Bagrami'ye ve 5 kilometre uzaklıktaki Deşt-i Berçi'ye girdiğini aktardı.

Kabil'in merkezinde gergin bekleyişin sürdüğü ve kaosun hakim olduğu gözlendi. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda başkent Kabil'in merkezini güç kullanarak ele geçirmeyeceklerini duyurdu.

Zabihullah Mücahid, Kabil'in yoğun nüfusu nedeniyle çatışmalara girmeyeceklerini, başkent merkezini müzakereler yoluyla almak istediklerini ve Taliban mensuplarına kent merkezinin giriş noktalarında beklemeleri emri verdiklerini açıkladı.

ABD'nin Kabil Elçiliği: ABD vatandaşları riske atılırsa hızla yanıt verilecek

ABD'nin Kabil'deki Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Taliban'a, ABD personelini veya misyonumuzu riske atacak herhangi bir eylem sonucu, Savunma Bakanlığı'nın hızlı ve güçlü yanıt vereceğini ilettik. Bakan Blinken, daha fazla kan dökülmesini önlemek ve Afganistan için siyasi bir çözüm arayışında olan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, diğer Afgan liderler ve bölgesel paydaşlarla temasa geçecek" denildi.

ABD Kabil'deki büyükelçiliğini tahliye etmeye başladı

Afganistan'daki 34 vilayetin 24'ünün başkentinde, kontrol Taliban'a geçti. Reuters haber ajansında yer alan habere göre ABD ise Kabil büyükelçiliğini tahliye etmeye başladı.

ABD ile işbirliği yapan Afganlar da tahliye edilecek

Elçilikten yapılan açıklamada, bölgeye 5 bin ABD askerinin gönderileceği ve ABD'ye yardım eden ve Taliban nedeniyle risk altında olan Afganların da tahliye edileceği ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diplomatik, askeri ve istihbarat ekiplerimizin tavsiyelerine dayanarak Başkan Joe Biden, ABD Büyükelçiliği ve diğer müttefik personelinin düzenli ve güvenli bir şekilde geri çekilmesini sağlamak için yaklaşık 5 bin ABD askerinin konuşlandırılmasına izin verdi. Biden, görevimiz sırasında bize yardım eden ve Taliban ilerleyişinden dolayı özel risk altında bulunan Afganların da tahliyesine izin verdi."

"Acil bilgi verin"

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının ivedilikle Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi vermesini istedi. Elçiliğin numarası "+93 79 782 82 83" olarak paylaşıldı.