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Siyaset Resmi Gazetedeki ilanda neler çıktı neler! İşte ‘Atatürk kurdu Ak Parti sattı’ dedikleri Sümerbank
Siyaset

Resmi Gazetedeki ilanda neler çıktı neler! İşte ‘Atatürk kurdu Ak Parti sattı’ dedikleri Sümerbank

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında solak medyada koparılan Sümerbank yaygarası konuşuldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 14:14:00 -

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında solak medyada koparılan Sümerbank konusu masaya yatırıldı.

Cumhuriyet gazetesinin bugünkü “Atatürk kurtardı, AKP satıyor” başlıklı haberii hatırlatan Ali Karahasanoğlu, 29 Temmuz 1985 tarihli Resmi Gazete ilanını paylaştı.

Karahasanoğlu, Sümerbank ile ilgili Resmi Gazete ilanlarını okuyarak “40 metrelik kumaşı kestirebilecek kapasitesi yokmuş. Ya kesimin yoksa senin sen ne fabrikasısın” sözleriyle Sümerbank gerçeğini solak medyanın yüzüne çarptı.

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