  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

MHP'li Hüseyin Sözlü'ye Şeyma Subaşı'na hakaretten hapis cezası

Lübnan dünyaya büyük tehlikeyi duyurdu! ‘Bize gelen rapora göre…’

HDP'nin kirli planı ortaya çıktı! Din adamlarını kullanarak isyan çıkarma peşine düştüler

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kovid-19 toplantısı! İşte alınan kararlar

Tuna kıyılarına F-16 sevkiyatı! 'Rusya'ya karşı birleşelim'

Şehit babası, CHP'lilerin teklifini kabul etmedi: Bunu yapmaktansa...

Yiğit Bulut ekonomiye yapılan saldırıların perde arkasını açıkladı

Bakan Soylu'nun uyuşturucu ile mücadeleki başarısını görmezden gelenler, AK Parti'yi hedef aldı!

Dünya savaşının kapısını aralıyorlar! ‘Rusya’ya karşı birleşelim’

Belediyeleri hortumlayanlara bakın ne demiş! Enver Aysever alay konusu oldu
Siyaset Resmi Gazete'de yayınlandı! Milletvekilleri sayısı değişti
Siyaset

Resmi Gazete'de yayınlandı! Milletvekilleri sayısı değişti

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile İstanbul ile Bayburt illerinin milletvekili sayısı azalırken, Mersin ve Tunceli’nin ise milletvekili sayısında artış oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 09:36:00 - 2021-03-27 09:39:27
Resmi Gazete'de yayınlandı! Milletvekilleri sayısı değişti

Yüksek Seçim Kurulu, 2020 nüfus bilgilerine göre illerin çıkarabileceği milletvekili sayılarını Resmi Gazete'de yayımladı. Buna göre, geçen yıla göre nüfusu 56 bin 725 kişi azalan İstanbul'un milletvekili sayısı 98'den 97'ye geriledi. Milletvekili sayısı azalan diğer bir il ise Bayburt oldu. Bayburt'un milletvekili sayısı 2'den 1’e düştü.

İHA'da yer alan habere göre Mersin ve Tunceli'nin ise milletvekili sayıları arttı. Mersin'in milletvekili sayısı 12'den 13'e, Tunceli'nin milletvekili sayısı ise 1’den 2'ye yükseldi. Ankara, İzmir, Bursa gibi illerin milletvekili sayısında ise değişim olmadı.

Açıklanan 2020 nüfus bilgilerine göre, İstanbul 97, Ankara 36, İzmir 28, Bursa 20, Antalya 17, Adana 15 ve Konya 15 milletvekili çıkarabiliyor. YSK, Resmi Gazete’de yayımlanan kararın, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden alınan verilere dayanarak alındığını belirtti. Ayrıca, buna göre Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3 ve İzmir 2 seçim çevresine bölündü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yakın zamanda Türkiye'ye gelecekler! Rusya'dan açıklama geldi
Dünya

Yakın zamanda Türkiye'ye gelecekler! Rusya'dan açıklama geldi

Yakın zamanda Türkiye'de yapılacak olan Afganistan-Taliban görüşmeleri öncesi konuşan Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov, " ''Afgan..
Yiğit Bulut açıkladı! Dolar alacaklar dikkat
Ekonomi

Yiğit Bulut açıkladı! Dolar alacaklar dikkat

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, dolarizasyon kabuğunun çatladığını belirterek, "Pazartesi günü çok uzun süreden beri ilk defa 7.5 mi..
Almanya'dan korkutan açıklama: En kötüsü olacak
Sağlık

Almanya'dan korkutan açıklama: En kötüsü olacak

Almanya, Kovid-19'un üçüncü dalgasının şimdiye kadarki en kötü pik olacağını düşünüyor.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay