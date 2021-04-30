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Ekonomi Resmi Gazete'de yayınlandı! KDV oranlarında yeni düzenleme
Ekonomi

Resmi Gazete'de yayınlandı! KDV oranlarında yeni düzenleme

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Konaklama tesislerindeki geceleme hizmetlerinde yüzde 1'e indirilen KDV oranı uygulaması 1 ay daha uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 12:23:00 -
Resmi Gazete'de yayınlandı! KDV oranlarında yeni düzenleme

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

30 Haziran'a kadar geçerli

Karara göre, konaklama tesislerinde geceleme hizmetlerindeki yüzde 1'lik indirimli KDV oranı uygulaması 30 Haziran 2021'e kadar geçerli olacak.

Daha önce geceleme hizmetlerinde KDV oranları 31 Mayıs 2021'e kadar yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmüştü.

Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Haziran itibarıyla yürürlüğe girecek.

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