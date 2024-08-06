Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışından sipariş edilen ürünlere ek gümrük vergisi

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yurt dışından sipariş edilen ürünlere ek gümrük vergisi getirildi.

Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 30 Avro'yu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 Avro'yu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın değeri üzerinden;

Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde %30

Diğer ülkelerden gelmesi halinde %60

6 Haziran 2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda ise yukarıdaki oranlara ilave %20 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilecek.

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İşte o karar:





