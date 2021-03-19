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Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'den petrol hamlesi
Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'den petrol hamlesi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 3 petrol arama sahasında ruhsat süreleri uzatıldı. Söz konusu karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 08:35:00 -
Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'den petrol hamlesi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), Tekirdağ sınırları içinde kalan 3 petrol arama sahasının ruhsat süresinin 10 yıl daha uzatılması kararlaştırıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün ilgili kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Tekirdağ sınırları içinde petrol işletme ruhsat sahalarının 1 Nisan'da sona eren işletim süreleri, mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları, yatırım ve üretim programı dikkate alınarak 1 Nisan 2031'e kadar uzatıldı.

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