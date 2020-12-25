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Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı... Sigaraya vergi ayarı! Değişti
Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı... Sigaraya vergi ayarı! Değişti

Sigara ve bazı tütün ürünlerine uygulanan ÖTV oranları düşürülürken maktu vergiler artırıldı. Resmi Gazete'deki karara göre sigaradaki yüzde 67'lik ÖTV yüzde 63'e düşürüldü. Maktu vergi ve asgari maktu vergiler ise yükseltildi. Tütün yerine geçen maddelerden yapılan sigarillo ve purolarda daha önce 67 ila 80 arasında değişen ÖTV oranları da yüzde 63'e çekildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 08:57:00 - 2020-12-25 09:17:10
Resmi Gazete'de yayımlandı... Sigaraya vergi ayarı! Değişti

Sigaradan alınan ÖTV ve maktu vergi tutarları değiştirildi. Daha önce yüzde 67 ile yüzde 80 arasında değişen ÖTV oranlaerı yüzde 63'e düşürülürken maktu vergi ve asgari maktu vergi tutarları ise zamlandı.

3328 sayılı Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün Bu Mallarda 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İçin Uygulanmaması Hakkında Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sigarada ötv  ve maktu vergi oranı değişti

Buna göre, sigaradaki ÖTV yüzde 63 olurken, maktu vergi 0.4851 TL ve asgari maktu vergi ise 0.4883 TL olarak açıklandı.

Sigarada daha önce asgari maktu vergi 0,4569 TL, maktu vergi ise 0.4539 TL'ydi.

Sigara ve puro vb. ürünlerdeki daha önce yüzde 67 ila 80 arasında değişen ÖTV oranı ve maktu vergiler de sigara ile aynı olacak.

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