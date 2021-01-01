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Gündem Resmi Gazete'de yayımlandı! Sağlıkçıya ücretsiz toplu taşıma haziran ayına kadar uzatıldı
Gündem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sağlıkçıya ücretsiz toplu taşıma haziran ayına kadar uzatıldı

Sağlık çalışanlarının toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı 30 Haziran 2021'e uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 20:37:00 -
Resmi Gazete'de yayımlandı! Sağlıkçıya ücretsiz toplu taşıma haziran ayına kadar uzatıldı

Düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediyenin karar vermesi şartıyla belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 30 Haziran 2021'e kadar ücretsiz yararlanabilecek.

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