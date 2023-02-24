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Yaşam Resmi Gazete'de yayımlandı! O köyler taşınıyor
Yaşam

Resmi Gazete'de yayımlandı! O köyler taşınıyor

Artvin'de bulunan iki köyün, HES projeleri sebebiyle taşınmasına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 08:30:00 -
Resmi Gazete'de yayımlandı! O köyler taşınıyor

Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Yeniköy ve Çeltikdüzü köy halkının Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) Projesi nedeniyle yerleşim alanlarından başka bir yere nakli ve yerleştirilmelerine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Yeniköy ve Çeltikdüzü köy halkı, Yusufeli Barajı ve HES Projesi kapsamında başka bir yere nakledilecek ve yerleştirilecek. Kararda, köy halkının yerleştirileceği yerin krokisi ile sınır koordinatlarının listesi de yer aldı.

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