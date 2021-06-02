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Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı... Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! KDV ve stopaj indirimine devam kararı
Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı... Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! KDV ve stopaj indirimine devam kararı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre KDV indirimi ve kira stopaj oranlarındaki indirimler 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 08:04:00 -
Resmi Gazete'de yayımlandı... Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! KDV ve stopaj indirimine devam kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Katma Değer Vergisi ve kira stopaj oranlarındaki indirim uygulamasının 2 ay daha uzatılmasına karar verildi.

Buna göre kira stopaj kesinti oranı yüzde 20 yerine 31 Temmuz 2021 tarihine kadar yüzde 10 olarak uygulanmaya devam edecek.

İşyeri kiralama hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8, konaklama hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1, yeme ve içme hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1, kuaförlük hizmetlerinde gibi işlerde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak devam edecek.

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