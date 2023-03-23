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Siyaset Resmi Gazete'de yayımlandı: Merve Kavakçı görevden alındı
Siyaset

Resmi Gazete'de yayımlandı: Merve Kavakçı görevden alındı

Yeniakit Publisher
2023-03-23 07:31:00 -
Resmi Gazete'de yayımlandı: Merve Kavakçı görevden alındı

Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyeleri Merve Safa Kavakçı ve Süleyman Gökçe görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre 7 ay önce Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliği'ne atanan Merve Safa Kavakcı görevden alındı.

Atama kararında şu ifadelere yer verildi:

Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeleri Merve Safa KAVAKCI ve Süleyman GÖKÇE, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

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