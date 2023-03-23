Resmi Gazete'de yayımlandı: Merve Kavakçı görevden alındı
Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu üyeleri Merve Safa Kavakçı ve Süleyman Gökçe görevden alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre 7 ay önce Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliği'ne atanan Merve Safa Kavakcı görevden alındı.
Atama kararında şu ifadelere yer verildi:
Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeleri Merve Safa KAVAKCI ve Süleyman GÖKÇE, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.