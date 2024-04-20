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Gündem Resmi Gazete’de yayımlandı! İstiklal Madalyası verilecek
Gündem

Resmi Gazete’de yayımlandı! İstiklal Madalyası verilecek

Yeniakit Publisher
2024-04-20 06:50:00 -
Resmi Gazete’de yayımlandı! İstiklal Madalyası verilecek

Kurtuluş Savaşı’nda hizmetleri tespit gazilerin mirasçısına “İstiklal Madalyası” verilmesi kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte 66 sayılı İstiklal Madalyası Kanunu gereğince Kurtuluş Savaşı’ndaki hizmetleri tespit edilen 4 gazinin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek. Karara göre, İstiklal Madalyası verilecek gaziler ile mirasçıları ise şu şekilde:

34’üncü Piyade Alayı, Tabur 1’de görev yapan, Posof’lu Memet oğlu 1317 (1901) doğumlu Er Rüstem Gökçe için oğlu Hayri Gökçe. İzmir Jandarma Alayında görev yapan, Sarayönü doğumlu Mirza oğlu 1305 (1889) doğumlu Er Hizir Mirza için kızı Hatice Karçaaltıncaba. Piyade Alay 62, Tabur 2, Bölük 3’te görev yapan, Sivas’lı Ali oğlu 1307 (1891) doğumlu Çavuş Osman Cesur için torunu Halit Cesur. Nokta Sevk Efradı 1 Numaralı Mütenevvia Hastanesinde 19.03.1338 (1922)’de vefat eden, Çankırı doğumlu Emirahmet Oğullarından Osman oğlu 1297 (1881) doğumlu Er Mehmet için torunu Ertan Yurdakul.

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