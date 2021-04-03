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Siyaset Resmi Gazete'de yayımlandı! Geçiş için ek ücret getirildi
Siyaset

Resmi Gazete'de yayımlandı! Geçiş için ek ücret getirildi

Yurt dışından Türkiye'ye araç tamiri için gelenlere yönelik ek ücret uygulaması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 08:22:00 -
Resmi Gazete'de yayımlandı! Geçiş için ek ücret getirildi

Türkiye'ye yurt dışından tamir, bakım, onarım veya tadilat amacıyla gelen ve işlem işçilik gördükten sonra boş olarak çıkış yapan taşıtlardan ücret talep edilecek.
Yurt dışından Türkiye'ye getirilip tamir, bakım, onarım veya tadilat yaptırılan araçlara ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre geçici ya da yabancı plakalı olup, tamir, bakım, onarım veya tadilat yapılan araçlara eğer 2000 euro ve üzerinde masraf yapılmışsa ülkeden boş olarak ayrılırken ücret talep edilmeyecek. Ancak 2000 euro ve altında masraf yapılmışsa 600 euro veya Türk Lirası karşılığı geçiş ücreti araç sahibinden tahsil edilecek.

Her iki durumda da aracın tamirine ilişkin faturalandırma istenecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

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