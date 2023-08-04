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Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı! Deprem bölgesindeki esnafın borçlarına ilişkin yeni karar
Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Deprem bölgesindeki esnafın borçlarına ilişkin yeni karar

Yeniakit Publisher
2023-08-04 08:58:00 -
Resmi Gazete'de yayımlandı! Deprem bölgesindeki esnafın borçlarına ilişkin yeni karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında afet bölgesi ilan edilen yerlerde esnaf ve sanatkarlara Halkbank tarafından kullandırılan kredilerin ödemeleri faizsiz 6 ay daha ertelendi.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 6 ay geçti ve bölgede yeniden yapılanma süreci sürerken hükümet özellikle esnaf ve sanatkara yönelik yeni tedbirler almaya devam ediyor.

Daha önce bölge esnafının krediye rahat ulaşmasının önü açılarak Türkiye Halk Bankası'nca (Halkbank) 12 ay geri ödemesiz, 60 ay vadeli 250 bin liraya kadar limitli deprem destek kredisi sağlanmıştı.

Son alarak da depremden etkilenen illerde zarar gören esnaf ve sanatkara Halkbank tarafından kullandırılan düşük faizli kredi borçlarının ödemesi ertelendi.

Bölgede 64 bin 191 esnaf ve sanatkarın 9,5 milyar lira kredi bakiyesi bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla esnafın 6 Ağustos tarihinden itibaren kredi borcu vade ödemesi 6 ay süreyle ertelendi.
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Yorumlar

Şamil

Psikolojim bozuldu iyice . Deprem bekler olduk borclardan kurtuluruz olmezsek diye . Devlet neden bu kadar adaletten yoksun ? Memura seyyanen zam oldu memura dusman oldum , depremzedeye hersey verildi deoremzedeye dusman oldum . Bakkal veresiyeyi kesti bakkala dusman oldum . Banka kredi kartini kapatti onada dusman oldum . Nasil bir devletcilik anlayisi yuklediniz bana bir devlete dusman olamiyorum .
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