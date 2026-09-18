Resmi Gazete'de yayımlandı! Demir yolu hatları yeniden düzenlendi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti sağlanan demir yolu hatları güncellendi. Kararnameye göre 13 ana hat ve 34 bölgesel hat belirlendi.
Kamu hizmeti verilen demir yolu hatları yeniden düzenlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti sağlanan 13 ana hat ve 34 bölgesel hat belirlendi.
Söz konusu hatlar şunlar:
ANA HAT
1 Ankara-Basmane
2 Ankara-Halkalı
3 Ankara-Kars
4 Ankara-Kurtalan
5 Ankara-Malatya
6 Ankara-Tatvan
7 Basmane-Eskişehir
8 Denizli-Eskişehir
9 Elazığ-Adana
10 Isparta-Basmane
11 Konya-Adana
12 Konya-Basmane
13 Sivas-Samsun
BÖLGESEL
1 Adana-Kayseri
2 Adana-Mersin
3 Afyonkarahisar-Eskişehir
4 Ankara-Polatlı
5 Basmane-Alaşehir
6 Basmane-Nazilli
7 Basmane-Bandırma
8 Basmane-Denizli
9 Basmane-Ödemiş
10 Basmane-Söke
11 Basmane-Tire
12 Basmane-Uşak
13 Divriği-Erzincan
14 Divriği-Sivas
15 Diyarbakır-Batman
16 Elazığ-Tatvan
17 Eskişehir-Kütahya
18 Eskişehir-Tavşanlı
19 Gaziantep-Karakamış
20 Gebze-Adapazarı
21 Halkalı-Edirne
22 Halkalı-Uzunköprü
23 Kars-Akyaka
24 Konya-Karaman
25 Kütahya-Balıkesir
26 Manisa-Alaşehir
27 Mersin-İskenderun
28 Mersin-İslahiye
29 Samsun-Amasya
30 Sivas-Malatya
31 Söke-Denizli
32 Söke-Nazilli
33 Zonguldak-Karabük
34 Zonguldak-Gökçebey