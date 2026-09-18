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Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı! Demir yolu hatları yeniden düzenlendi
Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Demir yolu hatları yeniden düzenlendi

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Resmi Gazete'de yayımlandı! Demir yolu hatları yeniden düzenlendi

Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti sağlanan demir yolu hatları güncellendi. Kararnameye göre 13 ana hat ve 34 bölgesel hat belirlendi.

Kamu hizmeti verilen demir yolu hatları yeniden düzenlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti sağlanan 13 ana hat ve 34 bölgesel hat belirlendi.

Söz konusu hatlar şunlar:

ANA HAT

1             Ankara-Basmane

2             Ankara-Halkalı

3             Ankara-Kars

4             Ankara-Kurtalan

5             Ankara-Malatya

6             Ankara-Tatvan

7             Basmane-Eskişehir

8             Denizli-Eskişehir

9             Elazığ-Adana

10           Isparta-Basmane

11           Konya-Adana

12           Konya-Basmane

13           Sivas-Samsun

BÖLGESEL

1             Adana-Kayseri

2             Adana-Mersin

3             Afyonkarahisar-Eskişehir

4             Ankara-Polatlı

5             Basmane-Alaşehir

6             Basmane-Nazilli

7             Basmane-Bandırma

8             Basmane-Denizli

9             Basmane-Ödemiş

10           Basmane-Söke

11           Basmane-Tire

12           Basmane-Uşak

13           Divriği-Erzincan

14           Divriği-Sivas

15           Diyarbakır-Batman

16           Elazığ-Tatvan

17           Eskişehir-Kütahya

18           Eskişehir-Tavşanlı

19           Gaziantep-Karakamış

20           Gebze-Adapazarı

21           Halkalı-Edirne

22           Halkalı-Uzunköprü

23           Kars-Akyaka

24           Konya-Karaman

25           Kütahya-Balıkesir

26           Manisa-Alaşehir

27           Mersin-İskenderun

28           Mersin-İslahiye

29           Samsun-Amasya

30           Sivas-Malatya

31           Söke-Denizli

32           Söke-Nazilli

33           Zonguldak-Karabük

34           Zonguldak-Gökçebey

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