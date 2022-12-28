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Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı kararı: Poşete market 38.5, vatandaş 25 kuruş ödeyecek
Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı kararı: Poşete market 38.5, vatandaş 25 kuruş ödeyecek

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre marketlerin piyasaya süreceği her plastik poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutar 38,5, vatandaşın ise 25 kuruş olarak belirlendi. Her yıl yeniden değerlendirme oranına göre belirlenen geri kazanım katılım payında bu yıl Cumhurbaşkanı kararıyla indirime gidildi. Plastik poşet fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Yeniakit Publisher
2022-12-28 09:46:00 - 2022-12-28 09:55:50
Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı kararı: Poşete market 38.5, vatandaş 25 kuruş ödeyecek

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre plastik poşet geri kazanım katılım payı 38,5 kuruş oldu. Buna göre, marketlerin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutar 38,5 kuruş olacak. Vatandaşın poşete ödeyeceği 25 kuruşta ise bir değişiklik olmayacak.

MARKETLER 38.5 KURUŞ ÖDEYECEK

Her yıl yeniden değerlendirme oranına göre belirlenen geri kazanım katılım payında bu yıl Cumhurbaşkanı kararıyla indirime gidildi. Yüzde 122,93 oranında yapılması planlanan artışta indirim yetkisi kullanılarak, 55 kuruş olması gereken plastik poşet geri kazanım katılım payı 38,5 olarak belirlendi.

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Yorumlar

Ahmet

Büyük müjde budamı haber şimdi. 25 krş olsa nolxak 35 krş olsa nolcak. Sanki hergün 100 tane market poşeti alıyoruz.

Hadi oradan

Enflasyon 85 ama devlet yüzde 122 zam yapıyor...
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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