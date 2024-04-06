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Ekonomi Resmi Gazetede yayımlandı! Başkan Erdoğan imzaladı: Milletlerarası anlaşmalar...
Ekonomi

Resmi Gazetede yayımlandı! Başkan Erdoğan imzaladı: Milletlerarası anlaşmalar...

Yeniakit Publisher
2024-04-06 10:17:00 - 2024-04-06 11:20:38
Resmi Gazetede yayımlandı! Başkan Erdoğan imzaladı: Milletlerarası anlaşmalar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 2 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.

"2022 Yılı İçin Türkiye'ye Yönelik Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşması"nda değişiklik yapılmasına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu arasında teati edilen 26 Şubat 2024 ve 6 Mart 2024 tarihli mektupların onaylanması hakkında karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Söz konusu kararda, anlaşmada yapılan bazı değişiklikler bulunuyor.

Ankara'da 28 Aralık 2023'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA III Kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınma İçin IPARD III Yardımı 2021-2027 Finansman Anlaşması"nın onaylanmasına ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar, genel hükümleri, bütçe ve mali kaynakları içeriyor.

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Yorumlar

İ. Keskin

Eliniz değmişken 'Fulbright Komisyonu' nu Anlaşmasını' da lağvetseniz!

AHMET BULUT

akit ekremi eleştirdin hocayla amin dedi diye Allah işin soruyom algide dondurma okullarda yasaklandı seçim bitti yasaklar kaltı suan sana yazdımı Allahta görüyor suan hadi eleştir ak partiyi nası izin verirsiniz diye cok merak ediyom Allahtan korkuyorsan bu haberi yapman lazım müslümansın vicdanın el vermez bu işe
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