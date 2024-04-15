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Aktüel Resmi Gazete'de yayımlandı! 77 akademik personel alınacak
Aktüel

Resmi Gazete'de yayımlandı! 77 akademik personel alınacak

Yeniakit Publisher
2024-04-15 05:06:00 - 2024-04-15 05:07:25
Resmi Gazete'de yayımlandı! 77 akademik personel alınacak

Biruni Üniversitesi, 66'sı öğretim üyesi, 11'i öğretim elamanı olmak üzere 77 akademik personel alacak.

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, tıp fakültesine 34, sağlık bilimleri fakültesine 11, diş hekimliği fakültesine 6, mühendislik ve doğa bilimleri fakültesine 6, eğitim fakültesine 4, meslek yüksekokuluna 4 ve eczacılık fakültesine 1 "profesör, doçent, doktor öğretim üyesi" ünvanlarında öğretim üyesi alınacak.

Başvurular, 29 Nisan'a kadar üniversitenin insan kaynakları direktörlüğüne şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek.

Ayrıca eczacılık fakültesine 7, rektörlüğe 2, sağlık bilimleri fakültesine 1 ve meslek yüksekokuluna 1 "araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi" ünvanlarında öğretim elemanı alınacak.

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