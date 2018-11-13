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Resmi Gazete'de yayımlandı! 38 bin TL destek verilecek

Tarımsal danışmanlık hizmeti veren ve destekten faydalanmak isteyen kişi ve kuruluşlara bir tarım danışmanı için 38 bin lira destek verilecek.

13 Kasım 2018 Salı 20:03
Resmi Gazete'de yayımlandı! 38 bin TL destek verilecek

Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre tarımsal danışmanlık kuruluşlarına, danışman başına 38 bin lira destek verilecek.

Tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların desteklenmesi amacıyla hazırlanan tebliğ, desteğe ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

En fazla 5 danışman için destekten yaralanabilecek

Danışmanlık hizmeti veren ve destekten faydalanmak isteyen kişi ve kuruluşlara, uygulama esaslarında belirlenen işletme sayıları, belirtilen oranın altına düşmemesi ve hizmet sunması koşuluyla bir tarım danışmanı için 38 bin lira tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ödemesi yapılacak.

Bakanlık tarafından yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan üretici örgütü, ziraat odası ve bunların şubeleri de dahil olmak üzere bünyelerinde çalıştırdıkları en fazla 5 tarım danışmanı için destekten yararlanabilecek.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 20:03
  1. Ekonomi
  2. Tarım ve Orman Bakanlığı
  3. Resmi Gazete

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