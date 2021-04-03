Resmi Gazete'de yayımlandı! 13 ülkeye yeni büyükelçi atamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 13 ülkeye yeni büyükelçi atamaları kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Azerbaycan Büyükelçisi Erkan Özoral merkeze alındı, yerine Cahit Bağcı atandı.
Son dakika edinilen bilgiye göre bazı büyükelçilerin görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin ve yeni atamaları içeren karar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
13 ülkeye yeni büyükelçi
Bazı büyükelçilerin görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin ve yeni atamaları içeren karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Aralarında Hindistan, İtalya, Azerbaycan ve Irak'ın da bulunduğu 10 büyükelçi merkeze alındı. Merkeze alınan 10 Büyükelçi ile İspanya, Kırgızistan ve Burkina Faso Büyükelçiliklerine atama yapıldı.
Azerbaycan'a yeni atama
Karara göre Azerbaycan Büyükelçisi Erkan Özoral merkeze alındı, yerine Cahit Bağcı atandı.
Atamalar şu şekilde: