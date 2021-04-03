  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Hazımsızlığı dışa vurdu! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye hakkında skandal sözler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Onun yokluğunu çok çektik

Bir ülke daha kararını duyurdu! 'Ukrayna'ya destek vereceğiz'

AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması

Zillet İttifakı'nda kriz! İP'li Başkan salonu terk etti, CHP'li Başkan neye uğradığını şaşırdı

Ömer Çelik'ten Rum Kesimi'ne sert tepki

İlahiyatçı Prof.Dr.Orhan Çeker’den teravih inkarcılarına tepki: Teravih namazını inkar etmek çok yanlıştır, fitne çıkarmaktır

Binali Yıldırım’dan sürpriz! 'Sessiz sedasız olsun diye tembihledim ama...'

Taliban İstanbul'a geliyor! 'Türkiye ABD'den bunu isteyebilir'
Siyaset Resmi Gazete'de yayımlandı! 13 ülkeye yeni büyükelçi atamaları
Siyaset

Resmi Gazete'de yayımlandı! 13 ülkeye yeni büyükelçi atamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 13 ülkeye yeni büyükelçi atamaları kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Azerbaycan Büyükelçisi Erkan Özoral merkeze alındı, yerine Cahit Bağcı atandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 02:34:00 -
Resmi Gazete'de yayımlandı! 13 ülkeye yeni büyükelçi atamaları

Son dakika edinilen bilgiye göre bazı büyükelçilerin görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin ve yeni atamaları içeren karar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. 

13 ülkeye yeni büyükelçi

Bazı büyükelçilerin görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin ve yeni atamaları içeren karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aralarında Hindistan, İtalya, Azerbaycan ve Irak'ın da bulunduğu 10 büyükelçi merkeze alındı. Merkeze alınan 10 Büyükelçi ile İspanya, Kırgızistan ve Burkina Faso Büyükelçiliklerine atama yapıldı.

Azerbaycan'a yeni atama

Karara göre Azerbaycan Büyükelçisi Erkan Özoral merkeze alındı, yerine Cahit Bağcı atandı.

Atamalar şu şekilde:

Sağlık Bakan Yardımcısı görevden alındı
Sağlık Bakan Yardımcısı görevden alındı

Sağlık

Sağlık Bakan Yardımcısı görevden alındı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklara kritik uyarı: Bu artık sürpriz olmaz
Ekonomi

Altın alacaklara kritik uyarı: Bu artık sürpriz olmaz

Altın fiyatlarındaki seyir normal şekilde devam ederken uzmanlar, yeni bir düşüşe işaret ediyor.
Mısır’dan çok kritik karar! Resmen harekete geçtiler
Dünya

Mısır’dan çok kritik karar! Resmen harekete geçtiler

Süveyş Kanalı'nda meydana gelen kaza sonrası Mısır'da darbeci Sisi yönetimi harekete geçme kararı aldı.
Savaş kapıda! Rusya kararını dünyaya ilan etti
Dünya

Savaş kapıda! Rusya kararını dünyaya ilan etti

Ukrayna ile Rusya arasında Donbass bölgesinde artan gerilimle ilgili Kremlin'den yeni bir açıklama geldi. Kremlin, ABD'nin bölgeye asker gön..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay