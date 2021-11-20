Resmi Gazete'de flaş atama kararları!

Son dakika Resmi Gazete haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; dört üniversitenin rektörü değişti.

Ege Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Budak, İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne Mustafa Küçük, Türk Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bekir Sami Yılbaş, Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne de Prof. Dr. Ekrem Savaş atandı.

Cumhurbaşkanı kararları

Ankara İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan "Çiftlik KÖK Karaali KÖK Enerji Nakil Hattı"nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4814)

İzmir İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan "Çayır-Teleferik KÖK Enerji Nakil Hattı"nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4815)

İzmir İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan "Suludere KÖK-Veliler KÖK Arası Ana Hat ve Branşman Yenileme Dağıtım Hattı Projesi Enerji Nakil Hattı"nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4816)

İzmir İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan "Yenikent Enerji Nakil Hattı"nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4817)

Konya ve Karaman İlleri Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan "Hasanoba DM-Boyalıtepe KÖK Enerji Nakil Hattı"nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4818)

Hatay İli, Arsuz İlçesinde Bulunan Madenli Yat Limanının Uluslararası Giriş-Çıkışlara Açık Daimi Deniz Hudut Kapısı Olarak Tespitine Dair Karar (Karar Sayısı: 4819)

Amasra Yolcu Limanının Uluslararası Giriş-Çıkışlara Açık Daimi Deniz Hudut Kapısı Olarak Tespitine Dair Karar (Karar Sayısı: 4820)

Ekli I Sayılı Listede Belirtilen Fakültelerin Kurulması ile Ekli II Sayılı Listede Belirtilen Yüksekokulların Kapatılması ve Ekli III Sayılı Listede Belirtilen Fakültenin Adının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4821)

Balıkesir İli, Burhaniye ve Edremit İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Kadıncık Deresi Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4822)

Kurtuluş Savaşındaki Hizmetleri Tespit Edilen Şehit ve Gazilerin Mirasçılarına "İstiklal Madalyası" Verilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4823)

İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Düz Cam İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4824)