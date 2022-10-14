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Ekonomi Resmi Gazete’de duyuruldu! Yeni bir banka kuruldu
Ekonomi

Resmi Gazete’de duyuruldu! Yeni bir banka kuruldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Q Yatırım Bankası AŞ unvanlı bir yatırım bankasının kurulumuna onay verdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 08:53:00 -
Resmi Gazete’de duyuruldu! Yeni bir banka kuruldu

BDDK, Q Yatırım Bankası AŞ unvanlı bir yatırım bankasının kuruluşuna izin verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan BDDK kararına göre, 500 milyon TL kuruluş sermayeli bankanın kurucu ortakları; Ali Ercan, Bien Finans Faktoring AŞ, Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret AŞ, Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ ve Q Yatırım Holding AŞ'den oluşuyor.

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