Resmi Gazete’de duyuruldu! Yeni bir banka kuruldu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Q Yatırım Bankası AŞ unvanlı bir yatırım bankasının kurulumuna onay verdi.
BDDK, Q Yatırım Bankası AŞ unvanlı bir yatırım bankasının kuruluşuna izin verdi.
Resmi Gazete'de yayımlanan BDDK kararına göre, 500 milyon TL kuruluş sermayeli bankanın kurucu ortakları; Ali Ercan, Bien Finans Faktoring AŞ, Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret AŞ, Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ ve Q Yatırım Holding AŞ'den oluşuyor.