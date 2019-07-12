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Resmi Gazete son dakika kararları Resmi Gazete bugün

Kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararları, atamalar, görevden almalar… TBMM ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararların yayınlandı Resmi Gazete son dakika kararları, Resmi Gazete atama kararları, Resmi Gazete ile ilgili tüm bilgileri artık ücretsiz olarak telefonda görme imkanı sağlandı. Peki Resmi Gazete nasıl indirilir?

12 Temmuz 2019 Cuma 10:19
Resmi Gazete son dakika kararları Resmi Gazete bugün

Kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararları, atamalar, görevden almalar… TBMM ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararların yayınlandı Resmi Gazete son dakika kararları, Resmi Gazete atama kararları, Resmi Gazete ile ilgili tüm bilgileri artık ücretsiz olarak telefonda görme imkanı sağlandı. Peki Resmi Gazete nasıl indirilir?

Cumhurbaşkanlığı tarafından IOS ve Android platformlarında kullanıma sunulan Resmi Gazete'nin "resmi" uygulaması Google Play ve App Store'dan ücretsiz indirilebiliyor. Uygulama üzerinden Resmi Gazete'nin ilk sayısının yayımlandığı 7 Şubat 1921'den itibaren tüm sayılara "Arşiv" ve "Mükerrer Arşivi" bölümlerinden ulaşılırken "Arama" bölümünden de tüm yayınlar içinden arama yapma imkanı sunuluyor. Ayrıca uygulamadaki "PDF Görüntüle" butonundan Resmi Gazete'nin basılabilir PDF formatındaki nüshasına erişilebiliyor. "Takvim" bölümünden ise görüntülemek istenilen tarihin üzerine tıklanarak Resmi Gazete içeriğine ulaşılabiliyor.Uygulama IOS ve Android platformlarında Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun bulunduğu "T.C. Resmi Gazete" logosuyla yer alıyor. Uygulamanın yayımlandığı platformlara "www.resmigazete.gov.tr" sayfasındaki App Store ve Google Play logolarına tıklanarak da kısa yolla erişim sağlanıyor.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:19
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