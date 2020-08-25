Resmi Gazete Resmi Gazete ilanları Resmi Gazete atamaları

Resmi Gazete nedir, ne işe yarar? Resmi Gazete nedir kısaca anlamını açıklayacak olursak, Resmi Gazete, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi gazetesidir. 7 Ekim 1920’de kurulan Resmi Gazete ilk sayısını 7 Şubat 1921’de Ceride-i Resmiyye ismiyle yayınlanmıştır. 17 Aralıkı 1927 tarihinde Ceride-i Resmiyye ismi yerine Resmi Gazete olarak değiştirilmiştir. Resmi Gazete’de 1929 yılından itibaren ulusal ve dini bayramlar, resmi tatiller ve pazar günü hariç her gün yayınlanmıştır. 1970 yılına gelindiğinde ise resmi tatillerin yanında pazar günleri de dahil olmak üzere haftanın her günü yayınlanmıştır. 1970 yılından bu yana Resmi Gazete günlük olarak yayınlanmaktadır. Resmi Gazete iş ilanları aşağıdadır.

Resmi Gazete’de neler yayınlanır?

Resmi Gazete devletin resmi gazetesi olduğundan devlet kurumlarının işleyici başta olmak üzere tüm vatandaşları yakından ilgilendiren kararların yayınlandığı içerikler söz konusudur. Resmî Gazete’nde neler yayınlanır? Resmi Gazete’de kanunlar başta olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda geçen kararların yanında milletlerarası antlaşmalar, sözleşmeler ve kararlar yayınlanır. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yine Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar arasında yer alır. Yüksek yargı organlarının kararları, seçimleri, mahkemelere ilişkin atama kararları, bunun yanında hükümetin icraatlarına ilişkin kararlar, bakanların görevleri, bakanların görevden alınması gibi kararlar da yine Resmi Gazete’de yayınlanan kararlar arasında yer almakta. Resmi Gazete’de kamu kurum ve kuruluşlarca istihdam edilmek üzere kamu personel alım ilanları ve iş ilanlarına ilişkin başvuru şartları da yine Resmi Gazete’de yer alan kararlar arasında. Kamu atamaları, görevden almalar Resmi Gazete’nin sayfasında yer alan konular arasında.

Resmi Gazete kararları

Vatandaşlar Resmi Gazete kararlarına nasıl ulaşacağını merak etmekte. 2000 yılından itibaren Resmi Gazete kararları internet üzerinden ulaşılabilmekte. Resmi Gazete kararlarına ulaşmak için Resmi Gazet’nin internet sitesine girilir. Resmi Gazete için tıklayınız. Açılan pencereden Arama kısmına tıklanılır.

Açılan kısımda isterseniz Genel arama yapabilirsiniz. Genel arama yapmak için başlangıç tarihi kısmında gün ay yıl kısmını seçtikten sonra bitiş tarihi kısmına lise yine aynı şekilde gün ay yıl aralığı seçilir. Resmi Gazete sayısı kısmına ise sayı numarası girilir. Mevzuat sayısı kısmında doldurulur. Mükerrer kısmında ise mükerrer sayıları seçilebilir. Mevzuat türü seçildikten sonra son olarak da kurum adı seçilir ve arama yapılır.

Aynı şekilde Arşiv seçilerek de geçmiş Resmi Gazete kararlarına uluşmam mümkün. Yine aynı durum Mükerrer Arşivi seçilerek de mevzuat ve ilan aramalarını yıllara göre yapılabilmekte.

Tüm kategoriler kısmında ise yasama, yürütme ve idare ile yargı kararlarını sorgulamak mümkün. Mükerrer kısmını tıklanıldığında ise Resmi Gazete mükerrer sayıları PDF olarak görmek mümkün.

Resmi Gazete ilanları

Resmi Gazete ilanları ile kamu kurumlarına alınacak personel iş başvurularını görmek mümkün. Resmi Gazete Çeşitli ilanları tıklandığında bakanlıkların, üniversitelerin, belediyelerin ve kamu kurumlarının iş ilanları ilahe ilanlarını görmek mümkün. Resmi Gazete iş ilanları için tıklayınız.