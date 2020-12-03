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Gündem Resmi Gazete kararları! Hangi hakim savcı ihraç edildi?
Gündem

Resmi Gazete kararları! Hangi hakim savcı ihraç edildi?

Resmi Gazete son dakika kararları. Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), FETÖ ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle 13 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki hangi hakim ve savcı yargıdan ihraç edildi? İşte HSK hakim savcı ihraç listesi Resmi Gazete kararı.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 08:15:00 -
Resmi Gazete kararları! Hangi hakim savcı ihraç edildi?

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) kararıyla meslekten ihraç edilen hakim ve savcıların isimleri şöyle: "Bursa Cumhuriyet Savcısı Mehmet Şakir Karataş, daha önce tedbiren görevden uzaklaştırılan Gaziantep Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aksu, Gaziosmanpaşa Hakimi Ahmet Şaldırdak, Kumluca Hakimi Gülşah Kavak, Bayburt Hakimi Havva Nur Fidan, Muş Cumhuriyet Savcısı Mehmet Emin Bora, Midyat Hakimi Kübra Tunçay, Bingöl Cumhuriyet Savcısı Hayati Çetin, Şırnak Cumhuriyet Savcısı Emrah Çiçek, Eğil Hakimi Murat Çiçek, Şile Cumhuriyet Savcısı Habip Gündüz, Kuşadası Cumhuriyet Savcısı Ramazan Çevik ve Gölbaşı (Ankara) Cumhuriyet Savcısı Selahattin Yılmaz." 

İhraç edilen hakim ve savcılar 10 gün içinde HSK Genel Kurulu nezdinde yeniden inceleme talebinde bulunulabilecek.

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