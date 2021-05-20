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Gündem Resmi Gazete atamaları! Bugünkü Resmi Gazete atama kararları
Gündem

Resmi Gazete atamaları! Bugünkü Resmi Gazete atama kararları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İşimi yapamadığımı düşündüğüm an bir dakika koltukta kalan namussuzdur. Benim görevim gece ikide üçte resmi gazetede çıkacak bir haberle biter benim işim bu kadar.” açıklamasında bulununca gözler Resmi Gazete atama kararlarına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan bugünkü Resmi Gazete kararlarına göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Resi Gazete atamaları! Bugünkü Resmi Gazete atama kararları.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 07:50:00 - 2021-05-20 07:51:54
Resmi Gazete atamaları! Bugünkü Resmi Gazete atama kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş başmüfettişliklerine, İş Müfettişi Mehmet Alper Kan ile Abdurrahman Çalık atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Suat Sarıgül görevinden alındı, yerine Kamu İhale Kurulu Üyesi Necmi Keskinsoy getirildi. Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Cebrail Taşkın atandı.

 

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