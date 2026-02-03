  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
6 Şubat Elbistan depremine ait yeni görüntüler: 7,6’lık sarsıntı böyle yıktı! Asrın felaketinde kıyamet anı 'Fitne Yayan Sabah Kuşağı Programları Yasaklanmalı!' Türkiye yeni güne operasyonla başladı! Onlarca gözaltı var Zekeriya Say’dan “örnek anne” değerlendirmesi: 'Hatadan dönmek için geç değil' Yerli Epstein olan İBB kreşlerinde, 6 yaşındaki çocuklar böyle cinsel tacize uğramış! İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirme planı: 5 binden fazla yeni konut yapacaklar! 3 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi 3 Şubat 1567: İbn Hacer el-Heytemî'nin vefatı (Şâfii Fakihi, Muhaddis, Edip) Epstein'de Mamdani yalanı: Fotoğraflar sahte çıktı! Gazze’de esir yakınlarından feryat: 'Zindanlardaki sistematik cinneti durdurun!'
Spor Resmi açıklama yapıldı! Beşiktaş yeni 10 numarasını Süper Lig'den buldu
Spor

Resmi açıklama yapıldı! Beşiktaş yeni 10 numarasını Süper Lig'den buldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Resmi açıklama yapıldı! Beşiktaş yeni 10 numarasını Süper Lig'den buldu

Beşiktaş’tan resmi açıklama geldi. Siyah beyazlılar, Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Junior Olaitan'ın transferi için anlaşma sağladı.

Beşiktaş, devre arası transferlerine devam ediyor. Siyah beyazlılar, Yasin Özcan ve Kristjan Asllani'nin ardından ara transferdeki üçüncü imzasını resmen duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, Göztepe forması giyen Junior Olaitan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş'ın açıklamasında, "Profesyonel Futbolcu Junior Olaitan, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecektir. Olaitan’ı taşıyan uçak bugün 14.30’da İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali’nde olacaktır." ifadeleri yer aldı.

UNIOR OLAITAN'IN KARİYERİ HAKKINDA

İzmir ekibi Göztepe'ye bu sezon başında Grenoble'den transfer olan Junior Olaitan, futbola ülkesi Benin'de başladı.

2021/22 sezonunun devre arasında Fransız ekibi Niort'a imza atan 23 yaşındaki oyuncu, sonrasında Troyes formasını giydi.

Junior Olaitan, bu sezon Göztepe'de 18 maça çıkarken 2 gol kaydetti. Beninli futbolcu, kariyeri boyunca görev yaptığı 114 maçta 14 gol ve 11 asistle oynadı.

Beşiktaş'ta transfer bombası patladı! Yasin Özcan resmen siyah-beyazlı oldu
Beşiktaş'ta transfer bombası patladı! Yasin Özcan resmen siyah-beyazlı oldu

Spor

Beşiktaş'ta transfer bombası patladı! Yasin Özcan resmen siyah-beyazlı oldu

Beşiktaş'ta transfer bombası! Serdal Adalı'dan "minimum 4 takviye" sözü
Beşiktaş'ta transfer bombası! Serdal Adalı'dan "minimum 4 takviye" sözü

Spor

Beşiktaş'ta transfer bombası! Serdal Adalı'dan "minimum 4 takviye" sözü

Beşiktaş yeni kalecisini buldu!
Beşiktaş yeni kalecisini buldu!

Spor

Beşiktaş yeni kalecisini buldu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23