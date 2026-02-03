Resmi açıklama yapıldı! Beşiktaş yeni 10 numarasını Süper Lig'den buldu
Beşiktaş’tan resmi açıklama geldi. Siyah beyazlılar, Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Junior Olaitan'ın transferi için anlaşma sağladı.
Beşiktaş, devre arası transferlerine devam ediyor. Siyah beyazlılar, Yasin Özcan ve Kristjan Asllani'nin ardından ara transferdeki üçüncü imzasını resmen duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, Göztepe forması giyen Junior Olaitan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Beşiktaş'ın açıklamasında, "Profesyonel Futbolcu Junior Olaitan, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecektir. Olaitan’ı taşıyan uçak bugün 14.30’da İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali’nde olacaktır." ifadeleri yer aldı.
UNIOR OLAITAN'IN KARİYERİ HAKKINDA
İzmir ekibi Göztepe'ye bu sezon başında Grenoble'den transfer olan Junior Olaitan, futbola ülkesi Benin'de başladı.
2021/22 sezonunun devre arasında Fransız ekibi Niort'a imza atan 23 yaşındaki oyuncu, sonrasında Troyes formasını giydi.
Junior Olaitan, bu sezon Göztepe'de 18 maça çıkarken 2 gol kaydetti. Beninli futbolcu, kariyeri boyunca görev yaptığı 114 maçta 14 gol ve 11 asistle oynadı.