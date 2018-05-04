Resmi açıklama öncesi Muharrem İnce'den mesaj
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, heyecanla adının açıklanmasını bekliyor. İnce, sosyal medyadan 'Biz hazırız' mesajı yayınladı.04 Mayıs 2018 Cuma 09:10
CHP bugün saat 10'da cumhurbaşkanlığı adayını açıklayacak. Bir türlü karar verilemeyen adayın isminin netleşmesiyle dün sızdı ve Muharrem İnce olduğu öğrenildi.
İnce dün gazetecilere açıklama yaparken "Sloganımız şu; zamanı gelince her şey güzel olacak." demişti.
"BİZ HAZIRIZ"
İnce bugün, sosyal medya hesabından CHP'den adaylığının açıklanmasıyla ilgili "Biz hazırız." diyerek fotoğraf paylaştı.
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