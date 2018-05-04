Resmi açıklama öncesi Muharrem İnce'den mesaj

CHP bugün saat 10'da cumhurbaşkanlığı adayını açıklayacak. Bir türlü karar verilemeyen adayın isminin netleşmesiyle dün sızdı ve Muharrem İnce olduğu öğrenildi.

İnce dün gazetecilere açıklama yaparken "Sloganımız şu; zamanı gelince her şey güzel olacak." demişti.

"BİZ HAZIRIZ"

İnce bugün, sosyal medya hesabından CHP'den adaylığının açıklanmasıyla ilgili "Biz hazırız." diyerek fotoğraf paylaştı.