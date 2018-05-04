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Resmi açıklama öncesi Muharrem İnce'den mesaj

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, heyecanla adının açıklanmasını bekliyor. İnce, sosyal medyadan 'Biz hazırız' mesajı yayınladı.

04 Mayıs 2018 Cuma 09:10
Resmi açıklama öncesi Muharrem İnce'den mesaj

CHP bugün saat 10'da cumhurbaşkanlığı adayını açıklayacak. Bir türlü karar verilemeyen adayın isminin netleşmesiyle dün sızdı ve Muharrem İnce olduğu öğrenildi.

İnce dün gazetecilere açıklama yaparken "Sloganımız şu; zamanı gelince her şey güzel olacak." demişti.

"BİZ HAZIRIZ"

İnce bugün, sosyal medya hesabından CHP'den adaylığının açıklanmasıyla ilgili "Biz hazırız." diyerek fotoğraf paylaştı.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 09:10
  1. Muharrem İnce hazır
  2. muharrem ince
  3. kemal kılıçdaroğlu
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