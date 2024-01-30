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Gündem Resmi Açıklama Geldi: Emeklilere Ramazan Bayramı'nda Ödenecek İkramiye Belli Oldu
Gündem

Resmi Açıklama Geldi: Emeklilere Ramazan Bayramı'nda Ödenecek İkramiye Belli Oldu

Yeniakit Publisher
2024-01-30 14:01:00 -
Resmi Açıklama Geldi: Emeklilere Ramazan Bayramı'nda Ödenecek İkramiye Belli Oldu

Memur emeklilerinin ardından SSK ve Bağ-Kur için de zam oranını yüzde 49.25'e yükselten hükümet, en düşük emekli maaşını ise 10 bin lira oldu. Milyonlarca emekli, yüzünü Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenecek ikramiyelere çevirirken, emeklilerin bir kısmına yapılacak 1500 TL'lik ek ikramiye hakkında resmi açıklama geldi.

EYT düzenlemesinin Meclis'ten geçmesiyle birlikte Türkiye'deki emekli sayısı 16 milyonun üzerine çıkarken, yapılan son zamlarla birlikte emekliler için 2024 yılında yapılan toplam artış yüzde 49.25 olarak açıklanmıştı.

 

BAYRAM İKRAMİYELERİNİN 5 BİN TL OLMASI BEKLENİYOR

Mevcut enflasyon ve hayat pahalılığı şartlarında emekliler için bir anlam ifade etmeyen bu zam sonrasında milyonlarca emekli, gözünü Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilecek ikramiyelere çevirdi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler nedeniyle hükümetin emeklilere bayramlarda 'zamlı' ikramiye vermesine kesin gözüyle bakılırken, kulislerde konuşulan rakamlar bu yıl için ikişer kere 5 bin TL olmak üzere toplamda 10 bin lira ödeme yapılacağı yönünde.

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