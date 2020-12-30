Resmi açıklama geldi! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Beşiktaş Kulübü, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Beşiktaş'ın açıklaması şöyle:
Daha önce Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye bu sabah rutin kontroller gereği hastanede Covid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır.
Takip, izolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımızın sağlığı gayet iyi durumdadır.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.