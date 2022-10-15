Resmi açıklama geldi! Aziz Yıldırım İYİ Parti’ye katılacak mı?

2018 yılındaki olaylı seçimde başkanlığı Ali Koç'a kaptıran Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Kulislerde Yıldırım'ın 2023 yılındaki seçimlerde milletvekili adayı olacağı öne sürüldü.

Hatta efsane başkanın seçime gireceği partinin ismi bile verildi. Söz konusu partinin İYİ Parti olduğu ileri sürüldü. Ancak söz konusu iddialar hakkında Aziz Yıldırım'dan açıklama geldi.

Yıldırım'ın açıklaması şöyle:

“Bir internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna servis edilen, 2023 seçimlerinde bir partiden milletvekili adayı olacağım yönünde çıkan haberler tümüyle yalandır. Şahsımın siyaset ile ilgili herhangi bir ajandası bulunmamaktadır. Hakkımda çıkan asparagas haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim.”