Resmen vahşet! Çöp kovasından insan bacağı çıktı!
New York'ta bir bankanın civarındaki çöp konteynırında göze çarpan bir insan bacağının bulunmasının ardından soruşturma başlatıldı.
New York'ta bir bankanın civarındaki çöp konteynırında göze çarpan bir insan bacağının bulunmasının ardından soruşturma başlatıldı.
New York Post'un haberine göre, kesik vücut parçası çarşamba günü Queens'teki TD Bank'ın civarındaki kırmızı çöp konteynırından dışarı sarkarken görüldü.
New York Polis Teşkilatı (NYPD) memurları, Hillcrest'teki bankanın temizlikçilerinden birinin çöpü dışarı çıkardığı sırada bacağı fark etmesi üzerine saat 18.30 sularında olay yerine, yani 164. Cadde ve Union Yolu'na çağrıldı.
İnternetteki doğrulanmamış haberlere göre, çöp toplama periyotları arasında 9 güne kadar çöp kutusunda kalmış olması muhtemel bacağın üzerinde kurtçuklar vardı.
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