Resmen sıraya girdiler! 2 ülke daha Türk SİHA'larına talip oldu

Etiyopya ve Fas, Baykar Savunma'nın ürettiği silahlı insansız hava araçlarından (İHA) satın almak için talepte bulundu.

Reuters'ın haberine göre, bir Türk yetkili Etiyopya ve Fas'ın Bayraktar TB2 İHA'larından almak için Türkiye'ye başvurduğunu ve anlaşmaların yedek parça ve eğitim konularını da içerebileceğini belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen bir diplomat, Fas'ın ilk parti silahlı İHA siparişini Mayıs ayında teslim aldığını, Etiyopya'nın talebinin akıbetinin ise henüz net olmadığını ifade etti.

Kaynaklar talebin kaç İHA'yı kapsadığı ve mali ayrıntıları hakkında bilgi vermedi.

Türkiye, Etiyopya ve Fas, silahlı insansız hava aracı satışı anlaşması hakkında resmi bir açıklamada bulunmadı.