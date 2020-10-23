Resmen insanlıktan çıkmışlar! Döverek bayılttıktan sonra...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmaya göre olay geçen 23 Eylül gecesi yaşandı. Bebek'teki bir restoranda çalışan G. A. ile iki arkadaşı saat 02.00 gibi araçla evlerine gitmek üzere yola çıktı. K.Y.'nin kullandığı seyir halindeki aracın yanın iki motosiklet geldi. Yolda zikzak yaparak ilerleyen ve çevredekilerin güvenliğini tehlikeye atan motosikletler bir süre sonra G. A. ve arkadaşlarının içinde olduğu otomobil ile hız yarışına girmeye başladı.G.A., aracıyla seyir halindeyken arkadaşı K.A., iki motosikletliyi dikkat etmeler için uyardı. Bir süre sonra Bebek Parkı yakınlarında otomobil ve üzerinde 4 kişinin bulunduğu iki motosiklet durdu. Burada taraflar arasında başlayan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü.

Yerde baygın yatan kişiyi dakikalarca darbettiler

Motosiklet sürücüsü Burak İ., ayakta duran G.A.'ya hızla çarptı ve şahsı yere savurdu. Elinde bıçak bulunan Mehmet A. ise hem G.A.'ya hem de K.Y.'ye saldırmaya başladı. Aldığı darbeler sonucu bayılarak yere yığılan G.A., dakikalarca darbedildi.

Motorla başını ezmek istedi

İfadelere göre Burak İ., yerde yatan G. A.'yı motoru ile ezmek için hızlı bir biçimde hareket etti. İki dişi kırılan G. A.'nın yüzünde darp izleri oluştu. G.A. gibi, dayaktan Ö.S. A. ile K.Y. de nasibini aldı.

Dövdükleri kişileri gasp ettiler

Bu esnada, Burak İ., Mehmet A. ile Hasan A., şikayetçilerin üzerinde bulunan iki cep telefonu ile bir altın kolyeyi alarak olay yerinden uzaklaştı. Polis ve bekçiler kısa süre sonra olay yerine ulaştı. Polisler, ilk olarak G. A.'nın alınan cep telefonu numarasını arayarak şüphelilere ulaşmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonrası ulaşılan şüpheliler, karakola gelmeye ikna edildi. Yapılan üst aramasında, şikâyetçilere ait iki cep telefonu ile bir kolye şüphelilerin üzerinde bulundu. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Motorda oluşan zarar nedeniyle cep telefonu ve kolyeyi almışlar

Savcılık, üç şüpheliyi de tutuklanmaları talebi ile mahkemeye sevk etti. Şüpheliler, verdikleri ifadelerde, darp olayının yaşandığını kabul etti. Şüpheliler, G. A.'nın kendilerine küfretmesi nedeni ile kavganın yaşandığını savundu. Şüpheliler, Burak İ.'ye ait motorda oluşan zararın giderilmesi için cep telefonları ve kolyeyi aldıklarını söyledi.

Saldırganların üçü de kurye olarak çalışıyor

İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği, üç şüpheliyi de adli kontrol şartı ile serbest bıraktı. Şüphelilerden Burak İ.'nin, cep telefonu uygulaması üzerinden market ürünlerinin teslimini yapan bir şirkette, diğer iki şüphelinin ise başka farklı şirketlere bağlı kurye olarak çalıştıkları öğrenildi.