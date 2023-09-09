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Gündem Resmen facia yaşandı! Kamyon, cenaze namazı kılanların arasına daldı
Gündem

Resmen facia yaşandı! Kamyon, cenaze namazı kılanların arasına daldı

Yeniakit Publisher
2023-09-09 12:08:00 -
Resmen facia yaşandı! Kamyon, cenaze namazı kılanların arasına daldı

Kahramanmaraş’ta, freninin boşaldığı öne sürülen kamyon, mezarlıkta cenaze namazı kılanların arasına daldı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Kaza, öğle saatlerinde Andırın ilçesi Darıovası Mahallesi'nde meydana geldi. Mezarlıkta freninin boşaldığı iddia edilen kamyon, önündeki araçlara çarptıktan sonra cenaze namazı kılanların arasına daldı. Namaz için sat tutan çok sayıda kişi, aracın altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ölenlerin olduğu bildirilirken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

Ekipler, kamyonun altında kalan kişileri kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

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