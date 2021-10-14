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Gündem Resmen duyuruldu! Ücretsiz olacak... Marmaray'da internet dönemi başlıyor
Gündem

Resmen duyuruldu! Ücretsiz olacak... Marmaray'da internet dönemi başlıyor

İstanbul'da U harfi görülen her metro hattında ve Marmaray'da vatandaşlar internet erişimden faydalanabileceği duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 13:24:00 -
Resmen duyuruldu! Ücretsiz olacak... Marmaray'da internet dönemi başlıyor

Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde toplanan İBB Meclisinde söz alan Meclis Üyesi Serdar Duran, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 15 Ekim Cuma gününden itibaren Marmaray’da internet hizmeti vermeye başlayacağını açıkladı.

Açıklamaya göre “U” harfi görünen her metro hattında internet erişimi sağlanabilecek. Şu an için sadece bu şekilde internet hizmeti verilebileceği aktarılırken, uygulamanın normal metro hatlarına da uygulanması bekleniyor.

Metroda internet, daha önce ülkemizde gerçekleştirilen terör olayları sebebiyle bugüne kadar hayata geçirilmemişti. Bu yenilik beraberinde siber güvenlik açısından da üst düzey bir korumanın uygulanacağına da işaret ediyor.

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