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Dünya

Resmen duyuruldu... Putin'e yeniden seçilme hakkı tanıyan yasa tasarısında sona gelindi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2036’ya kadar başkanlık görevini yürütmesine olanak veren yasa tasarısının halka sunulmaya hazır olduğu duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 13:14:00 - 2020-05-22 13:15:24
Resmen duyuruldu... Putin'e yeniden seçilme hakkı tanıyan yasa tasarısında sona gelindi

Rusya, Vladimir Putin'in 2036 yılına kadar görevde kalma sürecini referandumla halkın huzuruna taşımaya hazırlanıyor.

Halka sunulmaya hazır 

Rusya Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, seçme ve seçilme kanunlarında değişikliğe gidilerek, Putin'e 2036 ya kadar görevde kalma imkanı sağlayacak kanun tasarısının yenilenerek son haline getirildiği duyuruldu. Koronavirüs salgını nedeniyle Mart sonunda çalışmalarına ara veren Seçim Kurulu, kanun tasarısının halka sunulmaya hazır olduğunu duyurdu. Dünyada 5 milyondan fazla kişiye bulaşan Covid-19 salgını sebebiyle referandum tarihine ilişkin net bir açıklama yapmadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2024'te yapılacak Başkanlık seçimlerine yeniden aday olabilmesinin önünü açan yasa tasarısı ilk olarak Ocak ayında gündeme gelmiş ve bazı kanunlarda da değişiklik kabul edilmişti. Ancak Putin, kendisine yeniden seçilme hakkı verilmesinin, referandum yoluyla mutlaka halka arz edilmesi gerektiğini, halkın onayının alınmasının daha doğru olacağını açıklamıştı.

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