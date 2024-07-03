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Ekonomi Resmen duyuruldu! Beklenen oluyor, kazanç süreci başladı: 1,9 milyar doları aşkın kazanç sağladık!
Ekonomi

Resmen duyuruldu! Beklenen oluyor, kazanç süreci başladı: 1,9 milyar doları aşkın kazanç sağladık!

Yeniakit Publisher
2024-07-03 19:13:00 - 2024-07-03 19:16:23
Resmen duyuruldu! Beklenen oluyor, kazanç süreci başladı: 1,9 milyar doları aşkın kazanç sağladık!

Türkiye'nin 2023-2024 fındık ihracat sezonunun 10 aylık döneminde elde edilen kazanç rakamları açıklandı! İhracatta beklenen oluyor! 1 milyar 975 milyon doları aşkın gelir elde etti.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2023'te başlayan 2023-2024 ihracat sezonunun geride kalan 10 aylık dönemine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, 1 Eylül 2023-30 Haziran 2024 arasında yurt dışına 1 milyar 975 milyon 593 bin 45 dolar karşılığında 258 bin 861 ton fındık satıldığı kaydedildi.

GEÇEN YIL 1 MİLYAR 578 MİLYON 73 BİN 396 DOLAR GELİR ELDE EDİLDİ

Türkiye'nin geçen sezonun aynı döneminde 261 bin 919 ton fındık ihraç ettiği aktarılan açıklamada, karşılığında 1 milyar 578 milyon 73 bin 396 dolar gelir elde edildiği hatırlatıldı.

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