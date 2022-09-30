Resmen duyurdular! Türkiye'ye uygulanan ambargo kaldırıldı
İsveç, 3 yıldır Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosunun kaldırıldığını duyurdu.
İsveç, 2019 yılından bu yana Türkiye'ye uyguladığı silah ambargosunu resmen kaldırma kararı aldı.
2019 yılı ekim ayında Türkiye'nin PYD kontrolü altındaki bölgeye sınır ötesi operasyonu düzenlemesinin ardından Dışişleri Bakanı Ann Linde, bu operasyonun uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıklamıştı.
15 Ekim 2019'da ISP, Türkiye'ye silah satışlarına verilen lisansların iptal edildiğini duyurmuştu.
PKK'da İsveç silahları var
Milli Savunma Bakanlığı daha önce Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mağaralarda ele geçirildiği İsveç menşeli AT4 tanksavar silahların fotoğraflarını yayınlamıştı.
İsveç ise, PKK'ya silah satışına kesinlikle onay vermediğini söyledi. Fakat bu silahların uzun süredir lisans altında Amerika Birleşik Devletleri'nde de üretildiğini belirten ISP Savunma Sanayi Dairesi Başkanı Karl Evertsson, bu yolla PKK'nın eline geçmiş olabileceğini ve geçmişte üçüncü ülkelere satışların kontrolü konusunda eskiden çok sıkı davranmadıklarını söylemişti.