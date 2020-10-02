Resmen duyurdular! Trump koronavirüse yakalandı

Amerikan basınında ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın danışmanlarından olan ve Trump'ın son zamanlardaki seyahatlerinde bulunan Hope Hicks'in, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı iddiaları ortaya atılmıştı.

Test yaptırmışlardı

Donald Trump, dün katıldığı FOX televizyonundaki programda yaptığı açıklamada yakın danışmanı Hope Hicks'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını doğrulaşmıştı. Amerikan Başkanı kendisinin ve eşi Melania Trump'ın da kovid-19 testi yaptırdığını sonuçlar çıkana kadar karantina altına olacaklarını belirtmişti.

Trump, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, danışmanı Hope Hicks'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamış ve danışmanının koronaya yakalanmasını "korkunç" olarak nitelemişti.

Pozitif çıktı

Trump çiftinin şüphe üzerine yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu. ABD Başkanı Donald Trump ve eşi ‘Çin virüsü’ olarak adlandırdıkları yeni tip koronavirüse yakalandı. Çiftin karantina altına alındığı belirtildi.

Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın halka açık tüm programlarının iptal edildiğini duyururken Beyaz Saray doktoru ise koronavirüse yakalananTrump ve eşinin karantinada kalacağını belirtti.