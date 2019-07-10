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Resmen duyurdular! Roque Mesa adım adım Galatasaray'a

Fransa medyasında yer alan haberlere göre Sevilla'da forma giyen Roque Mesa'nın yeni sezonda Galatasaray forması giyeceği öne sürüldü.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:02
Resmen duyurdular! Roque Mesa adım adım Galatasaray'a

30 yaşındaki orta saha oyuncusunun İspanya’da arkadaşlarıyla vedalaştığı ve Cim-Bom’la görüşmelere başladığı iddia edildi.

Roque Mesa hamlesi!

Geçen sezon Swansea City’den 6 milyon euro bedelle Sevilla’ya gelen Mesa’nın Galatasaray’a gelmeye sıcak baktığı de haberlerde yer aldı. Roque Mesa geçen sezon Sevilla formasıyla La Liga’da 31 maça çıkıp 2 gol attı, 2 de asist yaptı. Sevilla’nın Cim-Bom’a Mesa dışında 2 milyon euro da para vermeyi planladığı vurgulandı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:02
  1. Galatasaray
  2. Sevilla
  3. Roque Mesa
  4. Fransa
  5. İspanya
  6. La Liga

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