Resmen duyurdular! Roque Mesa adım adım Galatasaray'a Fransa medyasında yer alan haberlere göre Sevilla'da forma giyen Roque Mesa'nın yeni sezonda Galatasaray forması giyeceği öne sürüldü.

30 yaşındaki orta saha oyuncusunun İspanya’da arkadaşlarıyla vedalaştığı ve Cim-Bom’la görüşmelere başladığı iddia edildi. Roque Mesa hamlesi! Geçen sezon Swansea City’den 6 milyon euro bedelle Sevilla’ya gelen Mesa’nın Galatasaray’a gelmeye sıcak baktığı de haberlerde yer aldı. Roque Mesa geçen sezon Sevilla formasıyla La Liga’da 31 maça çıkıp 2 gol attı, 2 de asist yaptı. Sevilla’nın Cim-Bom’a Mesa dışında 2 milyon euro da para vermeyi planladığı vurgulandı.

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