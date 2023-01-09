Resmen donacaklar! Bu hafta kar yağışı beklenen iller açıklandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika uyarısıyla, yeni haftayla birlikte sıcaklıkların sert bir şekilde düşeceğini duyurdu. Kar yağışı, 8-13 Ocak tarihleri arasında bekleniyor. İşte il il güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER
Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat.
SOĞUKLAR GELİYOR
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yayın Kurulu Başkanı ve Haliç Üniversitesi öğretim görevlisi de olan Ahmet Köse, halk arasında "kara kış" olarak bilinen, eskilerin "amansız elli" adını verdikleri soğuk havalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Havanın gelecek günlerde hızla soğuyacağını ve kara kışın yaşanacağını belirten Köse, soğuğa karşı tedbirli olunması gerektiğini söyledi.
Köse, başladığı günden itibaren şiddeti artacak bu havaların, adını "amansız" kelimesinden aldığına dikkati çekerek, "Amansız kelimesi mana olarak 'aman vermez, acımasız, cana kıyıcı, hoşgörüsüz, gaddar, zalim' olarak geçmektedir. Anlamından da anlaşılacağı üzere bu soğuklar, uzun soluklu 50 gün sürdüğü ve aman vermediği için atalarımız bu ismi vermişlerdir." diye konuştu.
"11 OCAK'TAN İTİBAREN YAŞANMAYA BAŞLAYACAK"
Normal şartlarda söz konusu soğukların 4 Ocak'ta başladığını fakat bu yıl tarihlerin "omega blokajı" nedeniyle yaşanan yüksek basınçtan etkilendiğini anlatan Köse, "Bu sene amansız elli soğukları yurdumuzda bir hafta sapmayla 11 Ocak'tan itibaren yaşanmaya başlayacak. Soğukların aralıksız devam etmesi yüzünden, bu günlere 'amansız elli' denmiştir. 10 gün kara kışın sonunda, 31 gün zemheride, 9 gün gücüğün başında, toplam 50 gündür." dedi.
Diğer dönemlerde yaşanan soğukların genelde fırtınayla birlikte birkaç gün veya hafta devam edip, yerini ılık havaya bıraktığını aktaran Köse, "amansız elli" soğuklarının ise çok daha uzun sürdüğünü, şiddetli ve sert geçtiğini ifade etti.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 4°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 13°C
Az bulutlu
MERSİN °C, 18°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 3°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 9°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 5°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu doğu kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AĞRI °C, 0°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, -1°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu