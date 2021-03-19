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Dünya Resmen başlıyor! 'Bulut ekimi' yapılacak
Dünya

Resmen başlıyor! 'Bulut ekimi' yapılacak

Birleşik Arap Emirlikleri, yağmur yağdırmak için insansız hava araçları ile bulut ekimi olarak adlandırılan projeye başlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 09:58:00 -
Resmen başlıyor! 'Bulut ekimi' yapılacak

Kuraklık ile mücadelede teknolojiden yardım alan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) çareyi drone'lar ile yağmur yağdırmakta buldu.

'Bulut ekimi' olarak adlandırılan bu teknoloji için 15 milyon dolar ayıran BAE, proje için yeşil ışık yaktı

İngiltere'nin Reading Üniversitesi tarafından geliştirilen drone'lar bulutlara verilecek elektrik akımları ile yağmur yağdıracak.

Atmosfere elektrik yüklü iyonlar aktaracak olan drone'lar bulutların damlacık oluşturması ve bunun da yağmura dönüşmesini sağlayacak.

Söz konusu drone'lar 4 kilometre irtifaya çıkacak ve burada 5 mikroamplık elektrik akımları yayacak.

Proje ile yağış ortalamasının 100 mm olduğu BAE'de bu adım ile kuraklık ile mücadele edilecek.

Yazın sıcaklıkların 40 dereceyi aştığı ülke bu proje ile yeni taze su kaynakları da elde etmeyi amaçlıyor.

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