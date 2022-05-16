Resmen apışıp kaldılar! Bakan Nebati topu 90'a taktı

Ahmet Hakan, Güldür Güldür'ün Bakan Nureddin Nebati'yi hicvettiği skeci belirttiği tarihte yayınlamamasını gerekçe göstererek "sansür" iddialarını ortaya atanları çok sert sözlerle eleştirdi. Söz konusu skecin yayınlanması ve üstelik de Bakan Nebati'nin skeci olgunlukla karşılaması karşısında sessizliğe gömülenleri yerden yere vuran Hürriyet yazarı, şunları kaydetti:

"Bir güldürü programında Bakan Nebati’yi hicveden bir skecin tanıtımı yayınlandı.

Ancak skeç, tanıtımda belirtilen tarihte ekrana gelmedi.

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Hemen “sansür de sansür” diye ortalığı inlettiler.

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Çok geçmeden anlaşıldı ki sansür mansür yokmuş.

Programın yapımcıları ve televizyon kanalı, tamamen reyting kaygısıyla skeci yayınlamayı bir hafta sonraya bırakmışlar.

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Ve sonraki hafta geldi.

Gümbür gümbür yayınlandı skeç.

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Peki skeçte hicvedilen Bakan Nebati ne yaptı?

Espriyi espriyle karşıladı.

Skeç ekibini kutladı.

Böylece...

Politikada epeydir unutulan espriyi olgunlukla karşılama olgusunu yeniden gündemimize taşımış oldu.

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Şöyle bir baktım en başta “sansür mansür” diye ortalığı inletenlere...

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Nebati’nin bu doğru, güzel ve olgun tutumu karşısında...

“Bravo Sayın Bakan. Çok güzel bir tutum aldınız” demediler.

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Bakın, işte bu tarafgirliğin ve fanatizmin uç noktasıdır."