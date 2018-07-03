Resmen açıklandı: Üretime ara veriliyor!
Otomotiv sektörünün önemli firması Tofaş Bursa fabrikasında Temmuz ve Ağustos`ta üretime 18 işgünü ara verecek.03 Temmuz 2018 Salı 09:58
Tofaş Bursa fabrikasında yıllık planlı bakım/onarım çalışmaları ve stok planlaması nedenleri ile Temmuz ve Ağustos'ta 18 işgünü üretime ara verileceğini duyurdu.
Tofaş'tan dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz Bursa fabrikasında yıllık planlı bakım/onarım çalışmaları ve stok planlaması nedenleri ile Temmuz ayında aralıklı olarak toplamda 8 işgünü ve Ağustos ayının ikinci ve üçüncü haftasında 10 işgünü olmak üzere toplam 18 işgünü üretime ara verilecektir" denildi.
Açıklamada normal üretim sürecine 27 Ağustos tarihinde başlanacağı kaydedildi.
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