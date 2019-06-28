Resmen açıklandı! Tüm borçlar yapılandırıldı

Trabzonspor, Aktif Bank, Halkbank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarını 2 yıl anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırdığını açıkladı.

Trabzonspor'un KAP açıklaması şu şekilde:

Şirketimiz, Aktif Bank, Halkbank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarımızı 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırmıştır.

Hem kulübümüz hem de Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

