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Spor

Resmen açıklandı! Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Mert Nobre getirildi

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük grevine Mert Nobre'nin getirildiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 16:37:00 - 2020-08-03 16:49:16
Resmen açıklandı! Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine Mert Nobre getirildi

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük grevine kulübün eski futbolcusu Mert Nobre'nin getirildiği açıklandı.

Gençlerbirliği Spor Kulübü, resmi Twitter hesabından teknik direktörlük görevine Mert Nobre'nin getirildiğini duyurdu.

"Hikaye yeniden başlıyor"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon öncesi teknik direktörlük görevi için çalışmalarını sürdüren takımımız, Mert Nobre ile anlaşmaya vardı. Genç teknik adam ile takımımız 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyor, teknik direktörümüz Mert Nobre'ye görevinde başarılar diliyoruz." denildi.

Başkent temsilcisinin Twitter hesabından yapılan video paylaşımında ise, "Hikaye yeniden başlıyor. Yeni teknik direktörümüz Mert Nobre. Hoş geldin." ifadeleri kullanıldı.

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