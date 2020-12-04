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Spor Resmen açıklandı! Avrupa Burak Yılmaz'ı seçti
Spor

Resmen açıklandı! Avrupa Burak Yılmaz'ı seçti

UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag karşısında iki gol kaydederek yıldızlaşan Burak Yılmaz, haftanın oyuncusu olmaya hak kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 18:17:00 -
Resmen açıklandı! Avrupa Burak Yılmaz'ı seçti

UEFA Avrupa Ligi'nde Lille'in Sparta Prag'ı 2-1 yendiği maçta oyuna 77. dakikada giren, 80 ve 84. dakikalarda attığı gollerle takımına galibiyeti getiren Burak Yılmaz, haftanın oyuncusu seçildi.

UEFA Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada milli golcümüz Burak Yılmaz'ın, oylamada Milan'dan Jens Petter Hauge, Molde'den Magnus Wolff Eikrem ve Braga'dan Galeno'yu geride bırakarak haftanın oyuncusu seçildiği ifade edildi.

Fransız ekibinin teknik direktörü Christophe Galtier, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında 35 yaşındaki golcüden övgü dolu sözlerle bahsetti. Burak'ın soyunma odasının liderlerinden biri olduğunu söyleyen Galtier, "Burak Yılmaz futbolu adeta yaşıyor. Lille için çok önemli bir oyuncu. Özel hayatına çok dikkat ediyor. Bu yaşında gösterdiği bu performans tesadüf değil" şeklinde konuştu.

Burak Yılmaz, Lille formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

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